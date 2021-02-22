Украинцы завоевали четыре золотые медали на боксерском турнире в Черногории

В городе Будва (Черногория) прошли заключительные финальные поединки на Международном турнире “Адриатическая жемчужина”, участие в котором приняли около 140 спортсменов из 13 стран, передает со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Детали

Одной из участниц престижных соревнований была и молодежная сборная Украины, для которой этот международный старт является одним из важных этапов подготовки к молодежному чемпионату мира-2021, который в апреле должен состояться в Польше.

Крайнего дня соревнований состоялись в 14 весовых категориях, а на ринг вышли в общей сложности шесть украинских спортсменов. Трое наших соотечественников преуспели в решающих боях. Все они преодолели в битве за золотые награды представителей России. Геннадий Масленников в категории до 60 кг оказался сильнее Тенгиза Котояна. Ратмир Турчанинов, представляющий Украину в категории 64 кг, выиграл в Дониера Назарова. Еще один украинец Матвей Ражбы в весе до 81 кг не оставил шансов еще одному представителю РФ Василий Каверин.

Не удалось победить в последний день другим трем украинском — Дмитрий Пащенко (46-49 кг), Василий Ткачук (91 кг) и единственная девушка среди претендентов на “золото” из Украины — Марина Стойко (69 кг) — остановились в шаге от вершины.

Днем ранее чемпионом турнира в весовой категории 69 кг стал лидер молодежной сборной Украины Юрий Захареев.

Дополнение

В целом украинская мужская сборная среди молодежи, возглавляемая старшим тренером Олегом Кудиновым, завоевала на турнире четыре золотые награды.

По материалам: УНН