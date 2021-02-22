Украина выиграла мужской зачет международного боксерского турнира

Молодежная сборная Украины заняла третье общекомандное место на Международном турнире “Адриатическая жемчужина”, который прошел в Черногории, передает со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Украинская команда, которая была представлена 22 спортсменами (19 юношей и три девушки), завоевала на турнире 15 медалей, среди которых 4 “золотые”, 3 “серебряные” и 8 “бронзовых”. Это третий результат среди всех сборных. Первое место – у сборной Узбекистана – 15 медалей (5+3+7). Второе – у команды Индии с 12 медалями (5+3+ 4).

Следует отметить, что в мужском зачете Украина оказалась на вершине. Из десяти весовых категорий у мужчин наши отечественные боксеры, которых возглавляет старший тренер молодежной сборной Украины Олег Кудинов, выиграли в четырех.

Турнир “Адриатическая жемчужина” является одним из важных этапов подготовки для молодежной сборной Украины к молодежному чемпионату мира AIBA, который пройдет в апреле этого года в польском городе Кельце.

По материалам: УНН