Возвращение в ТОП-4 АПЛ: клуб Ярмоленка обыграл “Тоттенхэм”

На “Олимпийском стадионе” в Лондоне завершился стартовый матч сегодняшней программы 25-го тура Английской Премьер-лиги с участием “Вест Хэма” и “Тоттенхэма”, передает корреспондент

Детали

Нападающий Антонио оформил быстрый гол за “молотобойцев”, сыграв на добивании после своего же удара. На 13 минуте Кейн ответил опасным ударом с чужой штрафной. Представитель “Вест Хэма” Крейг Доусон нанес острый удар под перекладину, но в эффектном прыжке сейв совершил Льорис.

В дебюте второй 45-минутки звездный новичок “молотобойцев” Лингард прошел мимо двух оппонентов и послал мяч под дальнюю штангу — 2: 0. Позже Лукас Моура сократил отставание ударом головой, но на большее количество подопечных Моуринью не хватило — 2: 1.

Украинец Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться от повреждения и не попал в заявку “Вест Хэма”.

Стоит отметить

“Вест Хэм” в 25 матчах набрал 45 очка и вышел 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Челси” отстает на 2 очка. “Тоттенхэм” (36) — на 9-м месте.

По материалам: УНН