Промоутер назвал возможных соперников боксера Ломаченко

Глава промоутерской кампании “Top Rank” Боб Арум обнародовал список потенциальных противников украинского боксера Василия Ломаченко, передает УНН со ссылкой на “Fightnews.info”.

Арум, в первую очередь, желает провести реванш между украинцем и американцем Теофимо Лопесом, который стал абсолютным чемпионом мира. Однако, промоутер назвал и другие варианты продолжения карьеры Ломаченко.

“Ломаченко против Хейни? Я думаю, что это бой, который мы бы однозначно рассмотрели. Это был бы действительно хороший поединок. Есть много отличных боев для Ломы. Я бы хотел устроить реванш Ломаченко с Лопесом. Если “Лома” победит в этом бою, то у них будет большая трилогия.

Есть много бойцов, с которыми может подраться Ломаченко. Вероятно, он также может провести бой с Райаном Гарсией. Или спуститься во втором полулегком вес и подраться с тем же Оскаром Вальдесом. Это отличный бой для “Ломы”. Опять же, мы рассматриваем все эти варианты. Какие бои можно устроить – это уже зависит от менеджеров и тренеров”, – отметил Арум.

Арум проявил интерес к подписанию контракта с Александром Усиком.

По материалам: УНН