Пенальти спасло “Динамо” от поражения в игре с “Десной”

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги киевское “Динамо” встречалось с черниговской “Десной”, передает корреспондент

Детали

В начале второй половины игры габаритный форвард “Десны” Филипп Будковский ударом головой отличился с подачи Калитвинцева с левой бровки поля. Только на 2-й компенсированной минуте к поединку Виктор Цыганков спас “бело-синих” от поражения благодаря точному 11-метровому удару — 1: 1.

Матч “Десна” завершала в меньшинстве после удаления Безбородко на 87 минуте.

Составы команд:

“Десна”: Паст, Полегенько, Имереков, Тамм, Мостовой, Арвеладзе (Гитченко, 69), Ермаков, Калитвинцев (Картушов, 84), Гуцуляк (Безбородко, 82), Тотовицкий, Будковский.

“Динамо”: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65), Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин (Супряга, 86).

Дополнение

“Динамо” удерживает лидерство, но подпустила к себе “Шахтер” на разницу в один пункт. “Десна” идет 4-й — 24 пункта.

По материалам: УНН