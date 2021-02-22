Определился победитель шахматного турнира “Мемориала Небесной сотни”

В рамках традиционного шахматного турнира “Мемориала Небесной сотни” победу праздновал Игорь Бабий, информирует со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.

Детали

Тернопольский мастер Игорь Бабий выиграл традиционный рапид-турнир “Мемориал Небесной сотни”, который состоялся в городе Городок.

Бабник со старта выиграл семь партий, а дальше двумя ничьими зафиксировал за собой единоличное первое место (8 очков). Вторым финишировал Даниил Шкуран, третьим Олег Будников — у обоих по 7,5 очка.

Примечательно, что турнир прошел по швейцарской системе в 9 туров в котором приняли участие 133 участника.

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По материалам: УНН