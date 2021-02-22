Спорт

Легендарный ексвратарь Шовковский может возглавить украинский клуб

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Легендарный ексвратарь Шовковский может возглавить украинский клуб

Бывший голкипер “Динамо” и сборной Украины Александр Шовковский может получить должность главного наставника одесского “Черноморца”, информирует со ссылкой на Youtube-канал “Профутбол Digital”.

Детали

Несколько дней назад одесситы разорвали контракт с Сергеем Ковальцом по обоюдному согласию. Шовковский в сентябре прошлого года получил лицензию уровня Pro, которая дает право тренировать даже команды элитного дивизиона. Легенда украинского футбола входит в список кандидатов на должность в клубе из Южной Пальмиры.

Сейчас 46-летний специалист помогает Шевченко в сборной Украины.

Заметим, что в нынешнем сезоне Первой лиги одесская команда идет на 3-м месте и ведет борьбу за возвращение в элиту украинского футбола.

Стоит напомнить

Украина сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Японии заявили о нехватке вакцины от COVID-19

46 минут ago

Пациент в “скорой” отгрыз капельницу

1 час ago

FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию

1 час ago

Разумков открыл Раду, в зале – 170 депутатов

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button