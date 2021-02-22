Легендарный ексвратарь Шовковский может возглавить украинский клуб

Бывший голкипер “Динамо” и сборной Украины Александр Шовковский может получить должность главного наставника одесского “Черноморца”, информирует со ссылкой на Youtube-канал “Профутбол Digital”.

Детали

Несколько дней назад одесситы разорвали контракт с Сергеем Ковальцом по обоюдному согласию. Шовковский в сентябре прошлого года получил лицензию уровня Pro, которая дает право тренировать даже команды элитного дивизиона. Легенда украинского футбола входит в список кандидатов на должность в клубе из Южной Пальмиры.

Сейчас 46-летний специалист помогает Шевченко в сборной Украины.

Заметим, что в нынешнем сезоне Первой лиги одесская команда идет на 3-м месте и ведет борьбу за возвращение в элиту украинского футбола.

Стоит напомнить

Украина сократила отставание от Шотландии в таблице коэффициентов УЕФА.

По материалам: УНН