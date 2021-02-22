“Интер” обыграл “Милан” в матче лидеров Серии А

На стадионе “Сан-Сиро” в Милане прошел центральный поединок 23 тура итальянской Серии А с участием “Милана” и “Интера”, передает корреспондент

Детали

На 5-й минуте счет был открыт усилиями аргентинского нападающего “Интера” Лаутаро Мартинеса. Во втором тайме на 57 минуте Мартинес оформил дубль с передачи Ивана Перишича. Точку во встрече поставил Лукаку (66).

Примечательно, что “Интер” набрал 53 очка и занимает первое место в таблице Серии А. “Милан” теперь отстает от лидера на четыре очка.

Дополнение

В другом противостоянии “Парма” и “Удинезе” расписали боевую ничью — 2:2.

По материалам: УНН