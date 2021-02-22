ХК “Донбасс” завоевал одиннадцать подряд победу в чемпионате Украины

В рамках чемпионата Украины состоялся стартовый поединок 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ между “Донбассом” и “Краматорском”, передает со ссылкой на сайт УХЛ.

Детали

Для команд этот поединок стал историческим, так как эта первая встреча в этом году, которая состоялась при поддержке болельщиков на трибунах.

Начало поединка прошел в равной борьбе, на опасные атаки “Донбасса” краматорчане также отвечали острыми моментами. Однако ближе к середине первой 20-минутки дончанам удалось изменить нули на табло — Коренчук огорчил Караваев. Ближе к концу периода подопечные Микульчик пропустили вторую шайбу. После невероятной передачи Бирюкова отличился Сигарев.

Второй игровой отрезок активнее начали хоккеисты “Краматорска”, которые уже на пятой минуте сократили отставание — в борьбу “Краматорск” вернул Геворкян. Гости в течение всего периода больше угрожали воротам соперника, но сравнять счет им так и не удалось. Отлично со своей работой справлялся Трифонов.

Заключительная 20-минутка осталась за дончанами — Кукла Горечишников и Захаров поочередно отметились в воротах краматорчан. Итог встречи — 5: 1 в пользу “Донбасса”.

Дополнение

“Донбасс” завоевал 11-ю победу подряд в чемпионате и набрал 62 очка. “Краматорск” четвертый (45).

По материалам: УНН