Футбол: Малиновский помог “Аталанте” нанести поражение “Наполи”

В 23-м туре итальянской Серии А “Аталанта” с полузащитниками сборной Украины Русланом Малиновским и Виктором Коваленко на своем поле принимала “Наполи”. Об этом сообщает со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Малиновский вышел на замену на 90-й минуте встречи, которая закончилась победой хозяев — 4: 2. Коваленко всю игру провел в запасе.

В составе бергамцев забивали голы Сапата, Госенс, Мюриэль и Ромеро. Среди неаполитанцев отличились Зелински и автогол был забит Госенсом.

Сейчас набрав 43 очка, “Аталанта” занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В “Лацио” также 43 пункта (5-я строчка). “Наполи” идет седьмым (40).

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По материалам: УНН