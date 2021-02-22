“Динамо” наказывают больше, чем нужно: Луческу раскритиковал украинских арбитров

Главный тренер киевского “Динамо” Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничейный результат в поединке 15-го тура УПЛ против черниговской “Десны” (1: 1). Слова специалиста приводит сайт “бело-синих”, передает

Что известно

Луческу выразил удовлетворенность собственными подопечными, но подверг критике действия арбитров. По мнению румынского тренера, украинские рефери по-другому относятся к “Динамо”.

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“Очень доволен нашими игроками и тем, как они сыграли. Мы доминировали на протяжении всего матча, я не видел усталости у наших футболистов. Нам противостояла очень сильная в физическом плане команда, в которой атлетические игроки. Соперники играли длинными передачами за спины нашим защитникам. Мы знали, что это будет так. Но одна наша ошибка стоила гола. Мы пытались играть в футбол, создали хорошие моменты для взятия ворот и, считаю, заслуживали победы.

В „Десны“ было очень много тактических фолов, которые прерывали наши атаки. Непонятно, почему соперникам было продемонстрировано так мало карточек. Все эти моменты нервничали игроков и разрушали наши быстрые атаки.

Я многого не понимаю. Например, почему Цыганков получил предупреждение. Он попал в тиски в штрафной „Десны“. Так, любое падение в штрафной — это пенальти, но футболист может просто упасть в борьбе, футбол — это контактный вид спорта. Цыганков не просил пенальти. Так зачем нужно было давать ему эту карту? За что желтую карточку получил Миколенко? За то, что хотел быстрее ввести мяч в игру и нервничал, потому что игроки соперников постоянно прерывали матч? Он не протестовал, а просто ударил мячом в землю.

Зачем нам дают так много предупреждений? Ведь мы не команда, которая постоянно нарушает дисциплину и играет грубо. Сейчас у нас набралось уже шесть игроков, которые „висят“ на карточках. Мы не тянем время, не осуществляем тактических фолов. Это непонятная ситуация. Мы — команда, которая хочет играть в атакующий футбол. Мне кажется, что нас наказывают больше, чем нужно. Это мое мнение. Наверное, правила изменились, и я об этом не знаю”, – признался Луческу.

Стоит напомнить

“Динамо” на последних минутах спасся от поражения в матче с “Десной” благодаря пенальти Цыганкова.

По материалам: УНН