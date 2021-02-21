УПЛ: “Александрия” разгромила “Минай”

Во встрече 15-го тура чемпионата Украины по футболу “Александрия” дома принимала аутсайдера чемпионата “Минай”, передает корреспондент .

В конце тайма Валерий Лучкевич оформил гол из передачи с углового Ковальца. В начале второй половины “Минай” пропустил еще дважды. Сначала забивал Бондаренко, получивший попытку после каскада ударов, а дальше голкипер Каниболоцкий допустил потерю мяча и ему за шиворот игровой снаряд забросил Вантух – 3:0.

Примечательно, что 210-й матч Владимира Шарана, как тренера в УПЛ завершился победой его команды, а Игорь Лучкевич свой 100-й поединок отметил забитым мячом.

“Александрия” набрала 22 балла – 5-е место, “Минай” замыкает чемпионат (10).

По материалам: УНН