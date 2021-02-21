Спорт

“Ворскла” продолжила безвыигрышную серию в чемпионате Украины

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"Ворскла" продолжила безвыигрышную серию в чемпионате Украины

В первом поединке второго соревновательного дня 15 тура УПЛ ФК “Ингулец” дома принимал полтавскую “Ворсклу”, передает корреспондент

В середине тайма Бартулович открыл счет в баталии, забив ударом с пенальти (22 мин). Розыгрыш штрафного позволил полтавчанам сравнить цифры на табло на 49 минуте – отличился Степанюк. Чуть позже Сичинавав вернул “Ингульцу” преимущество в счете, отметившись с контратаки.

“Ворскла” сумела завоевать ничью. На 75 минуте гости получили право на пробитие пенальти. Кулач был точен с точки – 2:2.

Полтавчане продолжили безвыигрышную серию до четырех игр – 22 балла и 5-я строчка. “Ингулец” 10-й (12).

По материалам: УНН

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