Рекорд Месси не помог “Барселона” избежать потери очков в матче Примеры

Каталонская “Барселона” провела поединок 24-го тура испанской Примеры дома против ФК “Кадис”, передает со ссылкой на сайт каталонской команды.

Счет был открыт усилиями Месси на 32 минуте. Аргентинец удачно пробил пенальти. Однако удачное пробитие 11-метрового в концовке баталии от Фернандеса привело к ничьи — 1: 1.

Этот поединок стал для аргентинца 506-м за “Барселону” в Примере и по этому показателю он обошел Хави, выйдя на единоличное первое место в истории клуба.

В рейтинге по количеству проведенных матчей за “Барселону” во всех турнирах Месси все еще остается вторым, уступая Хави — 761 матч против 767.

“Барселона” в 23 матчах набрала 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского “Атлетико”, составляет 8 очков.

По материалам: УНН