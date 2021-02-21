Рекорд Месси не помог “Барселона” избежать потери очков в матче Примеры
Каталонская “Барселона” провела поединок 24-го тура испанской Примеры дома против ФК “Кадис”, передает со ссылкой на сайт каталонской команды.
Счет был открыт усилиями Месси на 32 минуте. Аргентинец удачно пробил пенальти. Однако удачное пробитие 11-метрового в концовке баталии от Фернандеса привело к ничьи — 1: 1.
Этот поединок стал для аргентинца 506-м за “Барселону” в Примере и по этому показателю он обошел Хави, выйдя на единоличное первое место в истории клуба.
В рейтинге по количеству проведенных матчей за “Барселону” во всех турнирах Месси все еще остается вторым, уступая Хави — 761 матч против 767.
“Барселона” в 23 матчах набрала 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского “Атлетико”, составляет 8 очков.
По материалам: УНН