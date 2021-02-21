Спорт

Рекорд Месси не помог “Барселона” избежать потери очков в матче Примеры

Photo of Admin Admin Send an email 49 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Рекорд Месси не помог “Барселона” избежать потери очков в матче Примеры

Каталонская “Барселона” провела поединок 24-го тура испанской Примеры дома против ФК “Кадис”, передает со ссылкой на сайт каталонской команды.

Счет был открыт усилиями Месси на 32 минуте. Аргентинец удачно пробил пенальти. Однако удачное пробитие 11-метрового в концовке баталии от Фернандеса привело к ничьи — 1: 1.

Этот поединок стал для аргентинца 506-м за “Барселону” в Примере и по этому показателю он обошел Хави, выйдя на единоличное первое место в истории клуба.

В рейтинге по количеству проведенных матчей за “Барселону” во всех турнирах Месси все еще остается вторым, уступая Хави — 761 матч против 767.

“Барселона” в 23 матчах набрала 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского “Атлетико”, составляет 8 очков.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 49 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей: подробности ЧП

1 час ago

Лишь 5% CFO из США рассматривают биткоин как актив компании — Gartner

1 час ago

Польша призывает Россию восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать убытки

3 часа ago

“Что вы так много кушаете?”: Жириновский предложил лимит веса для россиян

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button