Продолжили падение: “Ливерпуль” потерпел четвертое поражение подряд в АПЛ

Чемпион Англии по футболу “Ливерпуль” дома уступил “Эвертону” в противостоянии 25-го тура АПЛ, передает корреспондент

“Ириски” забили по мячу на старте встречи и в конце. Голы забивали Ричарлисон (3 мин) и Сигурдссон (83) – 0:2.

Для нападающего хозяев Фирмино этот матч стал 200-м в составе команды, за это время он забил 84 гола и отдал 67 результативных передач.

Примечательно, что “Эвертон” не мог победить на “Энфилде” с сентября 1999 года (1:0). После этого команда 14 раз в различных турнирах проиграла на стадионе “Ливерпуля” и 10 раз сыграла вничью.

Кроме того отметим, что подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение в четвертом матче текущего чемпионата подряд. “Ливерпуль” занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с 40 очками в 25 матчах и по дополнительным показателям опережает “Эвертон”, который имеет игру в запасе.

В других баталиях команды расписали мировую – “Саутгемптон” и “Челси” (1:1) и “Бернли” с “Вест Бромвич” (0:0).

По материалам: УНН