Клуб УПЛ усилился бывшим футболистом словацкого клуба

Черниговский ФК “Десна” объявил о подписании контракта с защитником Артемом Сухоцким, передает со ссылкой на сайт “Десны”.

28-летний защитник подписал полноценный контракт и будет выступать в своем родном краю – в Чернигове. В составе “Десны” Сухоцкий будет играть под 23 номером.

Воспитанник киевского “Динамо” в Украине выступал за ряд клубов Премьер-лиги – “Мариуполь”, “Александрия”, “Заря”. Последним местом работы Сухоцкого был братиславский “Слован”.

“Десна” идет в группе лидеров УПЛ. Команда с 23 очками находится на 4-й строчке и имеет игру в запасе.

По материалам: УНН