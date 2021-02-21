ХК “Сокол” нанес поражение действующему чемпиону Украины по хоккею

В Кременчуге состоялся второй поединок 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ между местным “Кременчуг” и киевским “Соколом”, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Период команды начали на равных, обмениваясь опасными моментами у ворот Новицкого и Дубровского. Но первыми свои моменты смогли реализовать гости – Курбатов бросил из-за ворот и шайба оказалась в сетке после рикошета от спины Новицкого.

Сравнять счет кременчужане смогли только на экваторе второго периода, когда Денискин выехал на убийственную позицию и отправил шайбу точно в верхний угол ворот Дубровского.

В третьем периоде команды вели очень вязкую игру с большим количеством остановок и удалений – всего за матч команды получили 20 малых штрафов на двоих. И хотя команды достаточно много играли в неравных составах, но реализовать удалось лишь одно удаление. Голубич отличился в воротах Новицкого, удвоив преимущество “Сокола”.

Эта шайба и поставила результативную точку в этом поединке и подарила победу “Соколу” над действующими чемпионами – 2:1.

В турнирной таблице “Сокол” идет третьим (51), уступая действующему чемпиону страны “Кременчуге” 5-ю баллами.

По материалам: УНН