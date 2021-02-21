Спорт

ФК “Колос” прервал безвыигрышную серию в УПЛ

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ФК "Колос" прервал безвыигрышную серию в УПЛ

В заключительном поединке первого соревновательного дня 15-го тура УПЛ “Колос” в гостях соревновался с “Львовом”, передает корреспондент .

Дубль полузащитника Павла Ореховского обеспечил выигрыш гостям из Ковалевки – 0:2. В первом эпизоде с навеса Богданова Ореховский отметился точным ударом головой, а на 74 минуте он без проблем реализовал 11-метровый удар.

“Львов” имел возможность уменьшить отставание, но на 4-й компенсированной минуте удар с пенальти Де Оливейры отразил вратарь Костик.

Коваливке прервали пятиматчевую серию без побед – 22 балла и 6-е место. “Львов” отстает на 5 пунктов (10-й ступень).

По материалам: УНН

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