Спорт

Джокович разгромил россиянина Медведева в финале Australian Open

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Джокович разгромил россиянина Медведева в финале Australian Open

Новак Джокович

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович переиграл российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает

Так, матч длился менее двух часов. В результате Джокович не дал сопернику ни шанса, переиграв россиянина в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2. Ему удалось реализовать семь брейк-пойнтов из 11, в то время как у Медведева два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Отметим, что для Джоковича это уже девятая победа на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что накануне состоялся женский финал чемпионата. В двух сетах японская теннисистка Наоми Осака выиграла свой четвертый титул “Большого шлема”, победив американку Дженнифер Брэди.

Открытый чемпионат Австралии по теннису является одним из четырех турниров “Большого шлема”, который проходит в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк”. Чемпионат открывает сезон для теннисистов и проходит в двухнедельный отрезок в конце января – начале февраля.

Как ранее сообщал неделей ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть очередной раунд турнира в Австралии, уступив американке Джессике Пегула. В то же время спортсменка установила новый национальный рекорд по количеству побед в основе турниров “Большого шлема”.

По материалам: УНН

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