Девять забитых голов: “Динамо” деклассировало соперника в молодежном первенстве Украины

В 15-м туре молодежного первенства Украины по футболу “Динамо” встретилось с черниговской “Десной”, передает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Матч носил для “динамовцев” выездной статус, но команды по обоюдному согласию приняли решение провести его на поле киевлян. Отчетный матч прошел в манеже учебно-тренировочной базы “Динамо” в Конча-Заспе, оказался результативным и завершился победой “динамовцев” с крупным счетом 9:0. Дублем отличились Викентий Волошин, Дмитрий Ефименко и Ярослав Надольский, еще по мячу записали в свой актив Владислав Ванат, Даниил Скорко и Игорь Горбач.

Составы команд:

“Десна”: Караващенко, Пусь, Остапенко (к), Демьяненко (Бакун, 73), Заворотный, Ветоха (Миронич, 74), Самойленко, Дима (Шостка, 46), Черноусов, Кибальник, Рассоха.

“Динамо”: Моргун, Опанасенко, Биловар (Хондак, 61), Михайленко (к) (Хацкевич, 72), Надольский, Ванат, В.Волошин, Кузык, Завгородний (Ефименко, 61), Н.Волошин (Михайлов, 72), Скорко (Горбач, 61).

“Динамовцы” U-21 выиграли 14-й поединок при одном поражении – 42 очка. Молодежный состав “Шахтера” отстает на 6 баллов.

По материалам: УНН