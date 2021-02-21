Спорт

Australian Open: определились триумфаторы смешанного турнира

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Australian Open: определились триумфаторы смешанного турнира

Состоялся финальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном разряде, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Чешка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам в решающей баталии обыграли австралийцев Саманту Стосур и Мэттью Эбдена. Табло зафиксировал итоговый счет 6:1, 6:4.

Примечательно, что Рам второй раз в карьере выиграл Australian Open в миксте, Крейчикова – в третий раз.

Стоит отметить, что Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля финальным поединком в одиночном разряде среди мужчин.

Титулованная теннисистка Осака выиграла Australian Open.

По материалам: УНН

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