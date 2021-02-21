“Айнтрахт” прервал победную серию “Баварии” в Бундеслиге

“Бавария” потерпела поражение в поединке немецкой Бундеслиги против “Айнтрахта” из Франкфурта, передает со ссылкой на сайт мюнхенцев.

“Баварцам” было сложно нащупать свою игру, и по итогам первого тайма команда Ханса Флика уступала со счетом 0:2 после голов Камада и Юнеса. После смены сторон мюнхенцы добавили и на 53-й минуте усилиями Роберта Левандовски (53 мин.) смогли отквитать один мяч. Для форварда этот гол стал 26-м в текущем сезоне Бундеслиги. В последующее время мюнхенцы продолжали давить, но вдруг мяч в ворота Трапп так и не удалось отправить — 2:1.

Несмотря на поражение (перед этим были шесть побед) “Бавария” остается лидером таблицы. В “СБ Лейпцига” завтра будет шанс в поединке с “Гертой” сократить свое отставание от “Баварии” до двух очков.

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По материалам: УНН