Украинский биатлонист завоевал награду этапа Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия) выступили семь представителей Украины, информирует со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

На старт спринтерской гонки у мужчин вышли семь украинцев. Лучший среди них Руслан Ткаленко разбавил немецкий тандем Наврат и Цобель на пьедестале призеров, заняв третью строчку. Наш спортсмен прошел дистанцию без промахов на стрельбищах.

Позицию свою Ткаленко разделил с немцем Филиппом Хорном, который показал одинаковое с ним время – 11 секунд отставания от победителя Филиппа Наврата.

Андрей Доценко вошел в топ-10, заняв 8-ю строку (0), Тарас Лесюк 36-й, Сергей Телень (0), Денис Насико (4), Руслан Бригадир (0), Виталий Труш (1).

Украина завоевала первую награду на чемпионате мира-2021 по биатлону.

По материалам: УНН