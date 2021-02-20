Украинский биатлонист завоевал награду этапа Кубка IBU
На этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия) выступили семь представителей Украины, информирует со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
На старт спринтерской гонки у мужчин вышли семь украинцев. Лучший среди них Руслан Ткаленко разбавил немецкий тандем Наврат и Цобель на пьедестале призеров, заняв третью строчку. Наш спортсмен прошел дистанцию без промахов на стрельбищах.
Позицию свою Ткаленко разделил с немцем Филиппом Хорном, который показал одинаковое с ним время – 11 секунд отставания от победителя Филиппа Наврата.
Андрей Доценко вошел в топ-10, заняв 8-ю строку (0), Тарас Лесюк 36-й, Сергей Телень (0), Денис Насико (4), Руслан Бригадир (0), Виталий Труш (1).
Украина завоевала первую награду на чемпионате мира-2021 по биатлону.
По материалам: УНН