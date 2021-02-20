УЕФА объявила лучших футболистов недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Килиан Мбаппе

УЕФА обнародовала результаты в борьбе за звание лучшего футболиста недели Лиги чемпионов и Лиги Европы, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Французский нападающий “ПСЖ” Килиан Мбаппе оказался лучшим в Лиге чемпионов. Нападающий сборной Франции сделал хет-трик в гостевом матче “ПСЖ” с испанской “Барселоной” (4:1).

В споре за звание лучшего игрока недели Мбаппе опередил Эрлинга Холланд из немецкой “Боруссии” (Дортмунд), Мохамеда Салаха из английского “Ливерпуля” и Сержиу Оливейру из португальского “Порту”.

Зато в Лиге Европы не было равных хавбеку английского клуба “Манчестер Юнайтед” Бруну Фернандешу. На звание лучшего игрока недели в Лиге Европы также претендовали Мунас Даббур (“Хоффенгайм”, Германия), Бруно Петкович (“Динамо”, Загреб) и Гарет Бэйл (“Тоттенхэм”, Англия).

“Порту” нанес поражение “Ювентусу” в матче плей-офф Лиги чемпионов.

По материалам: УНН