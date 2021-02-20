Спорт

Турецкий клуб подтвердил интерес “Динамо” к габонскому бомбардиру

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Турецкий клуб подтвердил интерес "Динамо" к габонскому бомбардиру

Спортивный директор ФК “Хатайспор” Фатих Кавлак рассказал о заинтересованности со стороны киевского “Динамо” к форварду клуба Аарону Бупендзи, передает со ссылкой на “Fanatik”.

“У нас была встреча с представителями киевского “Динамо” в последний день трансферного окна по Бупендзи. Затем мы встречались еще раз. Предлагались другим футболисты, но мы хотим получить 10 млн. евро. Бупендза продолжает забивать, и увеличивает тем самым свою трансферную стоимость. Я не знаю, какой она будет в конце сезона. Несколько клубов уже сейчас готовы договариваться, чтобы Бупендза перешел к ним, но остаток сезона провел в “Хатайспоре”, — заявил Кавлак.

Стоит отметить, что в турецкий клуб африканский форвард пришел свободным агентом с французского “Бордо”, и в 19 матчах Суперлиги забил 15 мячей.

В активе 24-летнего футболиста с “Хатайспора” 15 проведенных матчей за сборную Габона и три забитых мяча.

По материалам: УНН

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