Спорт

Титулованная теннисистка Осака выиграла Australian Open

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Титулованная теннисистка Осака выиграла Australian Open

Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла свой четвертый титул “Большого шлема”, одержав победу над американкой Дженнифер Брэди в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), передает .

Так, 23-летняя японка победила в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. При этом Осака сумела реализовать 4/5 брейк-поинтов по сравнению с 2/4 брейк-поинтов соперницы. Матч длился чуть меньше полутора часов.

Таким образом, спортсменка завоевала четвертый “Большой шлем” в карьере.

Отметим, что двумя днями ранее Осака переиграла в двух сетах легенду тенниса Серену Уильямс.

В воскресенье, 21 февраля, ожидается финал турнира среди мужчин. Матч пройдет между первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым.

Открытый чемпионат Австралии по теннису является одним из четырех турниров “Большого шлема”, который проходит в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса “Мельбурн Парк”. Чемпионат открывает сезон для теннисистов и проходит в двухнедельный отрезок в конце января – начале февраля.

Как ранее сообщал, неделей ранее украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть очередной раунд турнира в Австралии, уступив американке Джессике Пегуле. В то же время спортсменка установила новый национальный рекорд по количеству побед в основе турниров “Большого шлема”.

По материалам: УНН

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