Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

В словенской Поклюке завершилась женская эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону, сообщает со ссылкой на сайт IBU.

Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дарьи Блашко, Елены Подгрушной финишировала третьей и получила комплект бронзовых наград. Их отставание от победительниц норвежек составило 9,2 с. В пассиве “желто-синих” семь использованных дополнительных патронов.

Стоит отметить, что на 0,4 с Украину обогнала сборная Германии в борьбе за серебряные награды.

Эта медаль стала первой в копилке украинской сборной в рамках нынешнего чемпионата.

Сегодня также пройдет мужская эстафетная гонка.

По материалам: УНН