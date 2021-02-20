Победа над “Детройтом” вывела “Флориду” в лидеры дивизиона НХЛ

ХК “Флорида Пантерз” одержал третью победу подряд в НХЛ, забросив семь шайб “Детройту”, сообщает со ссылкой на сайт лиги.

“Флорида” забросила четыре шайбы в первом периоде и одержала третью победу подряд (7:2), а также пятую в последних шести встречах. Дублем в “Пантерз” отличился Патрик Хорнквист.

У “Детройта” по шайбе смогли забросить Бобби Райан и Валттери Фильппула, но это не спасло “Ред Вингс” от 13-го фиаско в последних 15-и матчах. “Флорида” набрала 24 очка и вышла в лидеры Центрального дивизиона НХЛ.

“В первом периоде мы опережали соперника во всем и были за это вознаграждены. Когда мы играем правильно, то так же выглядим на уровне, как другие команды. И сегодня мы это показали”, – сказал Хорнквист.

“Каролина Харрикейнз” – “Чикаго Блэкхокс” – 5:3 “Калгари Флэймз” – “Эдмонтон Ойлерз” – 1:2 “Ванкувер Кэнакс” – “Виннипег Джетс” – 0:2.

По материалам: УНН