“Киев-Баскет” выиграл столичное дерби женской Суперлиги Украины

Киевское дерби женской Суперлиги по баскетболу завершилось победой “Киев-Баскет” над “Динамо”, передает со ссылкой на ФБУ.

“Киев-Баскет” победил в третьем поединке киевского дерби в этом сезоне. Команда Владимира Холопова довольно уверенно сыграла под щитами — 54 (24 в нападении) подбора против 28 (7 в нападении), что позволяло проводить броски второго шанса.

Действующие чемпионки Украины этим пользовались и реализовали 34 (14 трехочковых) выстрелы, тогда как соперницы — 22 (6 трехочковых). В командной игре (16 против 22 за передачами), по потерям (17 против 17) и штрафными (11 против 9) матч был более или менее ровный. Однако это не спасло “Динамо” от фиаско — 61:91.

Стоит отметить Кристину Филевич, которая набрала 22 очка и сделала 6 передач. У Дарьи Завидной 16 баллов.

В турнирной таблице неизменным лидером является женский коллектив “Прометея” (18 побед, без поражений). Далее следуют “Киев-Баскет” (22/3) и “Динамо” (12/9).

По материалам: УНН