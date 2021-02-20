Хоккеисты “Рейнджерс” прервали серию поражений в НХЛ

ХК “Нью-Йорк Рейнджерс” прервал серию из четырех поражений подряд в НХЛ в противостоянии с “Филадельфией”, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Благодаря решающим буллитам Панарина, а также шайбам Колина Блэквелла и Брендана Смита гости праздновали победу — 3:2. За “Филадельфию” отличились Обе-притонов и Фараби.

Для “Филадельфии” встреча была первой с 7 февраля, а в ее составе отсутствовали шесть игроков основного состава, которые продолжают находиться в COVID-списка. Впервые с 1 марта 2009 года “Флайерз” сыграли сразу без Клода Жиру и Якуба Ворачек.

Стоит отметить, что в составе “Филадельфии” дебютировал белорусский форвард Максим Сушко, который сыграл 5:55 минуты.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

“Питтсбург Пингвинз” — “Нью-Йорк Айлендерс” — 4:1 “Коламбус Блю Джекетс” — “Нэшвилл Предаторз” — 3:0 “Вашингтон Кэпиталз” — “Баффало Сейбрз” — 3:1 “Сент-Луис Блюз” — “Сан-Хосе Шаркс” — 3:2 (овертайм) “А различные Койотиз” — “Лос-Анджелес Кингз” — 2:3 (серия буллитов) “Анахайм Дакс” — “Миннесота Уайлд” — 1:3 “Бостон Брюинз” — “Нью-Джерси Дэвилз” — 2:3.

По материалам: УНН