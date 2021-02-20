Спорт

Форвард Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии

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Форвард Яремчук второй раз подряд отличился голом в чемпионате Бельгии

В стартовом матче 28-го тура чемпионата Бельгии “Гент” нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука на выезде встречался с “Мехеленом”, передает со ссылкой на сайты команд.

Наш форвард вышел в стартовом составе гостей и уже на 10-й минуте забил свой 17-й мяч в сезоне за “Буйволов” (вышел на третье место в гонке бомбардиров), который обеспечил его команде только ничью со счетом 1:1.

В составе “Мехелена” отсутствовал из-за травмы наш Марьян Швед.

Набрав 37 очков, “Гент” занимает 12-е место в турнирной таблице тамошней О Лиги. “Мехелен” идет 7-м (40 очков).

В прошлом туре Яремчук оформил хет-трик в матче с ФК “Мускрон”.

По материалам: УНН

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