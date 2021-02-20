Дебютный гол Шахаба принес “Заре” пятую подряд победу в УПЛ

Луганская “Заря” минимально обыграла “Мариуполь” в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает

Единственное взятие ворот произошло на 38-й минуте встречи. Нападающий Захаб Шейхеди, который проводил дебютный матч в составе “Зари”, со второй попытки сумел передать игровой снаряд под перекладину – 1:0.

Клубная рекордная победная серия “Зари” продолжается в чемпионате 5 матчей. Также луганский клуб на полях соперников получил 70-ю победу.

Кроме того, “Заря” с 20 сентября прошлого года не знает горечи поражений в чемпионате 11 матчей подряд: 6 побед и 5 ничьих.

Команда Виктора Скрипника занимает третье место УПЛ и опережает “Десну” на три очка. “Мариуполь” остался девятым.

По материалам: УНН