Баскетболист сборной Украины помог “Барселоне” одержать победу в Евролиге

Лидер регулярного сезона самых престижных клубных соревнований Европы по баскетболу (Евролиги) – каталонская “Барселона” в 25-м туре уверенно обыграла “Жальгирис”, передает со ссылкой на сайт Евролиги.

Литовский гранд сопротивлялся звездному коллективу каталонцев только первую четверть (24:24). Далее испанцы наращивали преимущество — 86:62.

Украинец Артем Пустовой сыграл 6 минут и за это время набрал 2 очка (1/1 с игры), сделал 1 блок-шот.

“Барселона” с 18 победами в 25 турах уверенно лидирует и почти гарантировала себе выход в плей-офф.

По материалам: УНН