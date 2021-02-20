Спорт

Баскетболист сборной Украины помог “Барселоне” одержать победу в Евролиге

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Баскетболист сборной Украины помог "Барселоне" одержать победу в Евролиге

Лидер регулярного сезона самых престижных клубных соревнований Европы по баскетболу (Евролиги) – каталонская “Барселона” в 25-м туре уверенно обыграла “Жальгирис”, передает со ссылкой на сайт Евролиги.

Литовский гранд сопротивлялся звездному коллективу каталонцев только первую четверть (24:24). Далее испанцы наращивали преимущество — 86:62.

Украинец Артем Пустовой сыграл 6 минут и за это время набрал 2 очка (1/1 с игры), сделал 1 блок-шот.

“Барселона” с 18 победами в 25 турах уверенно лидирует и почти гарантировала себе выход в плей-офф.

По материалам: УНН

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