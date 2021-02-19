В шаге от медали сборная Украины провела очередную гонку чемпионата мира по биатлону

Одиночным микстом продолжился чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) в котором принимала участие и сборная Украины, сообщает со ссылкой на ФБУ.

Украинский дуэт Артем Прима и Дарья Блашка был безупречными на всех огневых рубежах (только три использовании дополнительных патрона). “Желто-голубые” финишировали четвертыми с 35,9 с.

Тройка призеров включила в себя сборные Франции, вторые норвежцы (+ 2,8 с), а бронзовый по команде Швеции (+22,6 с).

Заметим, что 19-го февраля в Поклюке день отдыха, а 20-го числа – вдвое уик-энд начнется женской и мужской Эстафета.

Украинская биатлонистка вошла в топ-15 гонки чемпионата мира в Словении.

По материалам: УНН