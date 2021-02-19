Теннисист Марченко выиграл седьмой подряд поединок на турнирах в Италии

Лидер мужского тенниса Украины Илья Марченко выиграл седьмой матч подряд на серии Челленджеров в Биелла (Италия), сообщает со ссылкой на сайт ФТУ.

Во втором круге турнира уроженец Донецке вышел победителем из противостояния с Камиллой Майхжаком из Польши (5-й номер посева). Нашему игроку понадобились провести три сета – 1:6, 6:4, 6:1.

Примечательно, что поединок длился 1 час 53 минуты. На счету украинца 6 эйсов и 4 двойные ошибки.

Следующим соперником Марченко станет экс-восемнадцатая ракетка мира 36-летний итальянский теннисист Андреас Сеппи.

На прошлой неделе Марченко выиграл трофей на соревнованиях в Биелла, обыграв в финале титулованного Энди Маррея.

По материалам: УНН