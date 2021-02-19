“Шахтер” победил на старте розыгрыша плей-офф Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” на выезде встречался с “Маккаби” (Тель-Авив) и обыграл израильтян (0:2), передает корреспондент.

В начале баталии футболист хозяев не реализовал выход из Трубин, а его партнер умудрился не попасть в практически пустую рамку ворот. “Горняки” ответили комбинацией, которую по передаче Матвиенко конвертировал в гол Алан Патрик (31 мин).

За несколько минут до конца Трубин совершил очередной сейв, отбил игровой снаряд с удара с очень близкого расстояния. В добавленное время команде Каштру воспользовалась тем, что “Маккаби” большими силами — гол забил Тете (2:0).

25 февраля на киевском НСК “Олимпийский” зрителей ожидает второго противостояния этих команд.

По материалам: УНН