Сборная Украины объявила состав на эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку сборной Украины на эстафетные гонки чемпионата мира по биатлону, сообщает со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В женской эстафете на первом этапе от Украины выступит: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.

У мужчин стартует Богдан Цымбал, на втором и третьем этапах будут бежать: Дмитрий Подручный и Артем Прима, а финишировать придется Антону Дудченко.

Отметим, что эстафета у женщин стартует 20 февраля в 12:45, а мужская гонка начнется в 16:00.

Сейчас сборная Украины не получала медалей на данном чемпионате мира.

По материалам: УНН