“Порту” нанес поражение “Ювентусу” в матче плей-офф Лиги чемпионов

На стадионе “Драгау” в Порту одноименный клуб принимал итальянский “Ювентус” в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

После двух мячей, пропущенных в начале каждого тайма (забивали Тареми на 2-й минуте и Марега на 46-й), туринцы все же смогли оживиться и нащупать свою игру. Федерико Кьеза сделал двухматчевое противостояние интересным, сократив отставание гостей за восемь минут до конца — 2:1.

Примечательно, что через три недели состоится ответный поединок в Турине.

В другой баталии соревновательного вечера дортмундская “Боруссия” в гостях обыграла “Севилью” — 2:3. Дубль оформил Холаннд, еще раз забил Дауд. Испанцев отмечались Сусо и де Йонг.

По материалам: УНН