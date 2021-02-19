Несмотря на разрешение Минздрава: один матч УПЛ пройдет без зрителей

“Александрия” проведет без зрителей домашний поединок чемпионата Украины с “Минаем” при пустых трибунах несмотря на разрешение Минздрава, сообщает со ссылкой на сайт клуба УПЛ.

Минздрав Украины позволило вернуться болельщикам на стадионы в размере 50 процентов наполненности арен. Однако процесс подготовки инфраструктуры КСК “Ника” (домашняя арена “Александрии”) из-за длительных морозов и снегопадов требует больше времени и внимания со стороны соответствующих специалистов.

Клуб принял решение провести ближайший домашний поединок (20 февраля с “проходят”) без зрителей.

Отметим, что зрители смогут попасть на трибуны КСК “Ника” 13 марта на домашнем матче против донецкого “Олимпика”.

Сейчас “Александрия” с 19 набранными очками занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

По материалам: УНН