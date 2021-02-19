Не выполнили задание: Луческу оценил результат игры с “Брюгге”

Главный тренер “Динамо” Мирча Луческу в послематчевом комментарии поделился впечатлениями от ничьей с “Брюгге” (1:1). Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт столичного клуба.

Луческу признался, что перед командой стояла задача не пропустить гол на своем стадионе. По его мнению это произошло из-за ошибки подопечных.

“Была задача не пропустить в этой игре. К сожалению, пропустили гол из-за нашей ошибки. Если были бы более прагматичными в обороне, могли бы выйти в атаку и забить еще один гол. У соперника лучше игровой ритм, у них много игр в чемпионате, они выигрывали единоборства на поле — „черно-синие“ на ходу. Но, в общем, была равная игра.

У „Брюгге“ не было особо опасных моментов, но было давление, особенно со стороны Доста. Мы ошиблись на угловом. Мне кажется, в эпизоде с пропущенным мячом вратарь должен был выйти и забрать этот мяч. Не хватило смелости, куража и, наверное, официальных игр. Часто ошибались, было очень много детских потерь, без особого давления. Перестарались с длинными передачами. Бельгийцы оказались сильнее в перехвате длинных передач”, — подчеркнул коуч.

Луческу назвал действия своих подопечных скованными и наделенными боязни.

По материалам: УНН