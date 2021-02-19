Спорт

Горнолыжный спорт: юношеская сборная Украины завоевала три медали на турнире в Румынии

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Горнолыжный спорт: юношеская сборная Украины завоевала три медали на турнире в Румынии

Юношеская сборная Украины по горнолыжному спорту с медальным успехом завершила выступления на официальных соревнованиях “FIS” в Брашове (Румыния), сообщает со ссылкой на результаты соревнований.

Соревнования проходили среди спортсменов возрастных категорий U14 и U16, дисциплины слалом и слалом-гигант.

В слалом-гиганте в категории U14 Виктория Сорокманюк одержала победу. Мария Сорокманюк финишировала второй, Дарья Андрухович – четвертой.

В слалом-гиганте в категории U16 Владислава Абрамова получила “серебро”, Анна Белецкая показала 10-й результат. Среди юношей Дмитрий Шепюк финишировал 5-м, Георгий Кнопов – 10-м.

Украинская горнолыжница стала призером турнира в Словакии.

По материалам: УНН

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