ФИФА опубликовала первый рейтинг футбольных сборных года: что известно

ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, в котором Украина заняла двадцать четвёртого место. Об этом сообщает “Главпост” сайт УАФ, передает .

По сравнению с предыдущим рейтингом Украины сохранила позицию и имеет 1521 балл. Среди представителей УЕФА наша национальная команда шестнадцатая.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — 14 (0, без изменений), Австрия — 23 (0), Северная Македония — 65 (0).

Соперники “сине-желтых” в отборочном турнире ЧМ-2022 занимают следующие позиции: Франция — вторую (0), Финляндия — 55 (1), Босния и Герцеговина — 56 (1), Казахстан — 122 (0).

В первой десятке никаких изменений не произошло — первыми идут бельгийцы за ними сборные Франции, Бразилии, Англии и Португалии.

По материалам: УНН