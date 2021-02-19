Дзюдоистка Билодид завоевала медаль турнира “Grand Slam” в Тель-Авиве

В столице Израиля Тель-Авиве стартовал турнир серии “Grand Slam”, на котором украинка Дария Билодид – получила звание серебряного призера соревнований уровня “Grand Slam”, передает со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

На пути к финалу украинская дзюдоистка разобралась с представительницей Чили Варгас Лей, сербкой Стоядинов, а также соперницей из Португалии Катариной Костой.

В финальном поединке фортуна была не на стороне Дарьи. На третьей минуте “Golden Score” чемпионка Европы-2020 француженка Ширин Букле сумела выполнить результативный прием, тем самым одержала победу.

Для Билодид эта медаль серебряного достоинства в Тель-Авиве стала первой в карьере на турнирах серии “Grand Slam”. До этого украинка имела 4 “золота” и одну “бронзу”.

Отметим, что пятое место в весовой категории до 60 кг занял Артем Лесюк.

Турнир проходит из-за участия 422 атлетов из 60 стран мира. Украинская сборная представлена 3-мя женщинами и 3-мя мужчинами.

По материалам: УНН