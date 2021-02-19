Спорт

“Динамо” свело вничью домашний поединок плей-офф Лиги Европы

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"Динамо" свело вничью домашний поединок плей-офф Лиги Европы

Киевское “Динамо” провело первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. На НСК “Олимпийский” вице-чемпион Украины принимал бельгийский “Брюгге”, передает корреспондент.

На 34 минуте Буяльский нанес опасный удар головой — чуть выше ворот. Полузащитник через десять минут имел аналогичный шанс, но уже более близкой дистанции — мимо ворот. Буяльский добился своего уже во второй половине (62 минута), когда принял мяч на подступах к штрафной и обводным ударом огорчил голкипера бельгийцев.

В ближайшее время “Брюгге” выровняло положение. Подача с углового продолжилась точным ударом головой Мехеле, который выиграл верховую дуэль у Беседина. Также отметим уверен выход из ворот Бущана — 1:1.

Уже 25-го февраля на команды ожидает ответный матч, который пройдет в Бельгии.

По материалам: УНН

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