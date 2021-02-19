Спорт

Цель выполнили: Каштру оценил поединок “Шахтера” в плей-офф Лиги Европы

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Цель выполнили: Каштру оценил поединок "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру поделился мыслями по поводу выигрыша в гостях в 1/16 финала Лиги Европы над “Маккаби” из Тель-Авива (0:2), сообщает со ссылкой на пресс-центр УЕФА.

“Мы провели неплохой первый тайм, забили гол. Затем нам удалось сбалансировать игру, мы доминировали в течение заключительных 15 минут. Цель выполнили. Нам противостояла команда, которая не проигрывала десять матчей. Они провели фантастические поединки в своем чемпионате. Поэтому победа сложная, но заслуженная. Впереди — второй поединок, еще ничего не решено”, — заявил португалец.

По мнению полузащитника Манора Соломона, в предстоящей игре в ответ “оранжево-черным” необходимо быть максимально сконцентрированными.

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По материалам: УНН

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