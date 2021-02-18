Украинец с олимпийским нормативом стал призером соревнований по прыжкам в высоту в Польше

Очередной турнир Золотой серии “World Indoor Athletics Tou” (Кубок Коперника) стал главной международной репетицией для польской Торуни, которая в начале марта будет принимать чемпионат Европы в помещении, информирует со ссылкой на сайт ФЛАУ.

Главное внимание украинских болельщиков было приковано к сектору по прыжкам в высоту среди мужчин, где соревновались два наших высотника, которые уже получили право выступать на главном старте зимнего сезона: опытный Андрей Проценко и молодой Дмитрий Никитин.

Начнем с того, что в довольно сильной компании 21-летний Никитин не “потерялся”. Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров с результатом 220 см, закончил свое выступление на четвертой позиции. И хотя эта высота является на восемь сантиметров ниже его личного рекорда, установленного на недавнем Кубке Украины в Киеве, можно сказать, что свое первое крещение среди мировой элиты Дмитрий прошел.

Однако, все шоу в этом секторе началось лишь с высоты 2 м 28 см, а главными действующими лицами в нем стали два серебряных призера летних чемпионатов Европы 2014 и 2018 соответственно украинец Андрей Проценко и белорус Максим Недосеков вместе с действующим чемпионом Европы в помещении итальянцем Джанмарко Тамбери.

Первым ошибся херсонский высотник, допустив ошибку на отметке 228 см когда Недосеков и Тамбери преодолели ее с первой попытки. Впрочем, два неиспользованных шансы Проценко перенеслись на 2,31см и взял ее.

Тамбери же преодолел планку со второго захода, а Недосеков после первого неудачного прыжка решил, что дальше штурмовать 234. 23-летний белорус очевидно шел ва-банк, но не просчитывался. Первый же прыжок Максима на высоте его личного рекорда для помещений был удачным, тогда как Андрей, и Джанмарко планку на отметке 2м34см преодолели с третьей попытки.

Поскольку 2,36 М не покорилось ни одному атлету, все три атлета стали лидерами мирового сезона с результатом 2м 34см, распределив Торунский пьедестал следующим образом:

Первое место Максим Недосеков (чемпион Европы среди юниоров и молодежи 2017 и 2019 годов, серебряный призер чемпионата Европы 2018, обладатель четвёртого места чемпионата мира 2019)

Второе — Андрей Проценко (серебряный призер чемпионата мира в помещении 2014, серебряный призер чемпионата Европы 2014, серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2019, обладатель четвертого места на Олимпийских Играх 2016)

Джанмарко Тамбери (чемпион мира в помещении 2016, чемпион Европы 2016, чемпион Европы в помещении 2019).

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По материалам: УНН