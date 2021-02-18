Вмешалась пандемия: отменено проведение всемирной олимпийской квалификации по боксу

Всемирную олимпийскую квалификацию по боксу на Игры в Токио-2020 отменено, а распределение лицензий на Олимпиаду будет проводиться на континентальных соревнованиях, передает со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

В письме Рабочей группы МОК по боксу (BTF), который был направлен в адрес всех НОК и Национального боксерских федераций, решение об отмене всемирного отбора основывается на сложной ситуации с COVID-19, требованиях карантина и связанных с этим ограничениях на международные поездки, что может повлиять на подготовку спортсменов. При этом Рабочая группа МОК отмечает, что здоровье и безопасность спортсменов должны оставаться в приоритете.

Изучив все возможные сценарии, BTF решила реструктуризировать остальные квалификации на Игры-2020.

Заметим, что с учетом всех вызовов, Европейский олимпийский отбор, который изначально был запланирован на апрель 2021, теперь перенесен на июнь 2021 (ориентировочные даты — 1-10 июня). Точные даты и место проведения соревнований будут утверждены позже.

Согласно утвержденной ранее формуле боксерских соревнований в Токио-2020, право на участие в Олимпийских играх получат 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин). В общем будут разыграны 13 комплектов медалей — в восьми мужских весовых категориях и пяти женских.

По материалам: УНН