Ведущий клуб Польши арендовал защитника “Динамо”

Защитник “Динамо” Артем Шабанов продолжит свою карьеру в состоянии лидера чемпионата Польши – варшавской “Легии”, информирует со ссылкой на сайт столичной команды.

Футболист будет выступать за польский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021.

Отметим, что Шабанов перешел в “Динамо” из донецкого “Олимпика” в январе 2018 года. С тех пор провел за команду 69 матчей, в которых забил 3 мяча, трижды став обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019, 2020) и выиграв Кубок страны в 2020 году.

Бывший тренер оценил шансы “Динамо” в матчах Лиги Европы с “Брюгге”.

По материалам: УНН