Спорт
“Шахтер” вошел в топ-10 самых титулованных футбольных клубов века
Донецкий “Шахтер” занял высокое место в рейтинге самых титулованных футбольных клубов 21-го века, передает со ссылкой на “Transfermarkt”.
В активе “горняков” 33 завоеванных титула этого века, что позволяет им занять 7-ю строчку.
Первое место в рейтинге занял египетский “Аль-Ахли”, который в 21-м веке получил 45 трофеев. Вторая позиция у представителя Европы — мюнхенской “Баварии”, которая завоевала 44 титула.
Среди европейских клубов в топ-10 также “Порту” (35), “Барселона” (34), “Селтик” (34), “Реал” (30) и “ПСЖ” (30).
“Шахтер” потерял очки в первой игре восстановленной УПЛ.
По материалам: УНН