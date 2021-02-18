“Шахтер” вошел в топ-10 самых титулованных футбольных клубов века

Донецкий “Шахтер” занял высокое место в рейтинге самых титулованных футбольных клубов 21-го века, передает со ссылкой на “Transfermarkt”.

В активе “горняков” 33 завоеванных титула этого века, что позволяет им занять 7-ю строчку.

Первое место в рейтинге занял египетский “Аль-Ахли”, который в 21-м веке получил 45 трофеев. Вторая позиция у представителя Европы — мюнхенской “Баварии”, которая завоевала 44 титула.

Среди европейских клубов в топ-10 также “Порту” (35), “Барселона” (34), “Селтик” (34), “Реал” (30) и “ПСЖ” (30).

“Шахтер” потерял очки в первой игре восстановленной УПЛ.

По материалам: УНН