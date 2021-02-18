Определились финалистки женского турнира Australian Open

В рамках розыгрыша женской одиночной сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоялись два полуфинальных поединка, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Японская теннисистка Наоми Осака в первой встрече, которая стала центральной, обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 6:4. В активе победительницы 3 эйса и 4 реализованных брейкпойнтов.

В другом матче за выход в финал 25-летняя теннисистка из США Дженниффер Брэди в трех партиях одолела Каролину Мухову из Чехии (27 в WTA).

Брэди и Осака встречались на стадии полуфинала в рамках US Open-2020. Тогда победила японка.

По материалам: УНН